في ختام البطولة الوطنية الـ13 لجمال الخيل العربية الأصيلة.. "مربط عذبة " يحصد الذهب

اختتمت مساء أمس، البطولة الوطنية الثالثة عشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 والتي استمرت لمدة 4 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض بمشاركة أكثر من 290 من الجياد العربية الأصيلة تعود لـ166 مالكاً.
وفي بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ، حققت المهرة البطلة "أميرة عذبه" إنتاج مربط عذبه بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، كما حققت المهرة "إشراق عذبه" إنتاج مربط عذبه فضية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ، والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.
وحقق المهر البطل "أبي عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائد للأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية.
كما حققت الفرس البطلة "علياء عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائدة للأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، بإجماع الحكام.
وفي بطولة الفحول حقق الفحل البطل "بلسم عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائد للأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية.
وحقق المهر "مبين عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود فضية بطولة الأمهار أعمار سنة.