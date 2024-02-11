في ختام البطولة الوطنية الـ13 لجمال الخيل العربية الأصيلة.. "مربط عذبة " يحصد الذهب

اختتمت مساء أمس، البطولة الوطنية الثالثة عشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 والتي استمرت لمدة 4 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض بمشاركة أكثر من 290 من الجياد العربية الأصيلة تعود لـ166 مالكاً.