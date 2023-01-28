"بو علي" توج الفائزين.. اختتام الجولة الذهبية من بطولة المملكة للمبارزة

وتوج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في البطولة؛ حيث حقق "علي العماني" الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، وحل "حيدر أوحيد" ثانيًا، و"أحمد الطريفي" ثالثًا، و"محمد العبيد" (الثالث مكرر).