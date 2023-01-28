"بو علي" توج الفائزين.. اختتام الجولة الذهبية من بطولة المملكة للمبارزة

اختتمت بطولة المملكة للمبارزة تحت 13 عامًا (الجولة الذهبية) التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الدمام.
وتوج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في البطولة؛ حيث حقق "علي العماني" الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، وحل "حيدر أوحيد" ثانيًا، و"أحمد الطريفي" ثالثًا، و"محمد العبيد" (الثالث مكرر).
وفي منافسات سلاح الأبيه، حقق "بتال القرني" الميدالية الذهبية، وحل "فهد فاضل" ثانيًا، و"أمين آل سهو" ثالثًا، و"عامر العميري" (الثالث مكرر).
فيما حقق "ياسين ضياء" المركز الأول في سلاح الفويل، وحل "محمد الهديب" ثانيًا، وأحمد الخماش ثالثًا، و"علي العبيد" (الثالث مكرر).