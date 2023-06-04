دوري روشن: سعودي وثلاثة برازيليين.. الأفضل في شهر مايو

وكانت الرابطة قد استمرّت في الإعلان عن جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد، للموسم الخامس على التوالي، في مسابقة دوري روشن السعودي، ويتولّى الاختيار فريقها الفني الذي يضم الخبراء الفنيين: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى. ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.