دوري روشن: سعودي وثلاثة برازيليين.. الأفضل في شهر مايو

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اختيار الفائزين بجوائز شهر مايو، المقدمة من شركة روشن العقارية؛ حيث نجح البرازيلي بيركليس شاموسكا مدرب فريق التعاون في حصد جائزة أفضل مدرب للشهر.
وذهبت جائزة أفضل لاعب إلى البرازيلي موراتو، لاعب فريق الخليج، ونال حارس مرمى فريق الاتحاد مارسيلو غروهي جائزة أفضل حارس.
وبالتخصص ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى هدّاف فريق الفتح فراس البريكان، وذلك عن شهر مايو في دوري روشن السعودي للجولات: "٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠".
وكانت الرابطة قد استمرّت في الإعلان عن جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد، للموسم الخامس على التوالي، في مسابقة دوري روشن السعودي، ويتولّى الاختيار فريقها الفني الذي يضم الخبراء الفنيين: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى. ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.