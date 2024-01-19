"الأخضر الأولمبي" يواجه منتخب الإمارات وديًّا ضمن استعداده لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، الممتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.