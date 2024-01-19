"الأخضر الأولمبي" يواجه منتخب الإمارات وديًّا ضمن استعداده لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، الممتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
ويحل "الأخضر" ضيفًا على منتخب الإمارات في تمام الرابعة مساء بتوقيت الإمارات (الثالثة مساء بتوقيت السعودية)، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم.
وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، وطبقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، تلاه مناورة مصغرة على كامل مساحة الملعب.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات (العراق، تايلاند وطاجيكستان).