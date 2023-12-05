دوري أبطال آسيا : الفيحاء يقلب الطاولة على باختاكور ويخطف الوصافة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ،وصافة مجموعته في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب الفوز على نظيره بختا كور الأوزبكي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب باختاكور المركزي بطشقند .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الفيحاء بأربعة أهداف لهدف .
أهداف المباراة سجلها إركينوف في الدقيقة رقم 10 قبل أن يتعادل للفيحاء لاعبه سكالا في الدقيقة 40 ثم يضيف سلطان مندش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 ثم يضيف اللاعب أونيكورو الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 85 وذلك قبل أن يختتم اللاعب سكالا الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 .
بتلك النتيجة يرفع الفيحاء رصيده من النقاط عند النقطة رقم 9 في المركز الثاني في حين توقف رصيد بختاكور عند النقطة رقم 7 .