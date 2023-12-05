دوري أبطال آسيا : الفيحاء يقلب الطاولة على باختاكور ويخطف الوصافة

أهداف المباراة سجلها إركينوف في الدقيقة رقم 10 قبل أن يتعادل للفيحاء لاعبه سكالا في الدقيقة 40 ثم يضيف سلطان مندش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 ثم يضيف اللاعب أونيكورو الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 85 وذلك قبل أن يختتم اللاعب سكالا الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 .