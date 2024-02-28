بعد منافسة شرسة.. هدفا "موسونا" و"منساه" الأجمل في جولة يوم التأسيس

وبلغت نسبة المصوتين على أجمل ثلاثة أهداف في الجولة (116،144صوتاً) حيث حصل الهدفان على نسبة 48،1% من عدد الأصوات فيما حصل هدف عبدالحميد صابيري على نسبة 3،9% من أصوات المصوتين.