بعد منافسة شرسة.. هدفا "موسونا" و"منساه" الأجمل في جولة يوم التأسيس

نال هدفا الغاني بيرنارد منساه لاعب الطائي بمرمى الأهلي، ونوليدج موسونا مهاجم نادي الرياض بمرمى الرائد على أغلبية الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة الـ21 (جولة يوم التأسيس) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وانتهت المنافسة الشرسة بين أهداف الجولة بفوز هدفي مينساه وموسونا بعد أن تعادلا بعدد الأصوات وذلك للمرة الأول حيث تفوقا على هدف متوسط ميدان فريق الفيحاء المغربي عبدالحميد صابيري بمرمى أبها بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة (إكس) اليوم الأربعاء.
وبلغت نسبة المصوتين على أجمل ثلاثة أهداف في الجولة (116،144صوتاً) حيث حصل الهدفان على نسبة 48،1% من عدد الأصوات فيما حصل هدف عبدالحميد صابيري على نسبة 3،9% من أصوات المصوتين.