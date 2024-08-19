"وديًا".. أخضر الصالات يتغلب على ليبيا في معسكر البوسنة

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 4-1، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم الاثنين، على صالة نوفو بمدينة ساراييفو في البوسنة والهرسك.
وكان "أخضر الصالات" أنهى الشوط الأول بهدف دون مقابل سُجل عن طريق القائد نواف العروان، وفي الشوط الثاني تمكن الثلاثي عبدالإله دغار وإيهاب أحمد وعبدالله مغربي من إضافة ثلاثة أهداف، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 4-1.
وعمد مدرب "أخضر الصالات" الإسباني أندريو بلازا، خلال المباراة إلى إشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم على شكل مجموعات واللعب بطرق مختلفة.
يواصل الأخضر تدريباته اليومية، في معسكره الحالي المقام في مدينة ساراييفو في البوسنة والهرسك.