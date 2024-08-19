"وديًا".. أخضر الصالات يتغلب على ليبيا في معسكر البوسنة

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 4-1، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم الاثنين، على صالة نوفو بمدينة ساراييفو في البوسنة والهرسك.