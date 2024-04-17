"دياز وسيلفا".. "رونالدو" يطالب "النصر" بالتوقيع مع اثنين من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

وشدّد الموقع على أن النصر قد يواجه صعوبة في التعاقد مع دياز بعد توقيعه عقداً مع ناديه ينتهي في عام 2027، كما يعد اللاعب الكولومبي صاحب الـ27 عاماً جزءاً مهماً من تشكيلة ليفربول.