"دياز وسيلفا".. "رونالدو" يطالب "النصر" بالتوقيع مع اثنين من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر، إدارة الفريق، بالتوقيع مع اثنين من أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لتقارير صحفية.
وأفاد موقع "Geo News"، فإن رونالدو طالب إدارة النصر بالتعاقد مع الكولومبي لويس دياز؛ جناح ليفربول، ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد وزميله البرتغالي برناردو سيلفا.
وأشار الموقع إلى أن كريستيانو يطلب من مسؤولي النادي، تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.
وشدّد الموقع على أن النصر قد يواجه صعوبة في التعاقد مع دياز بعد توقيعه عقداً مع ناديه ينتهي في عام 2027، كما يعد اللاعب الكولومبي صاحب الـ27 عاماً جزءاً مهماً من تشكيلة ليفربول.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال والاتحاد أيضاً مهتمان بلاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا؛ وأن السعودية تستعد لتقديم عرضٍ له بقيمة 100 مليون يورو سنوياً لكسب خدماته .