في الوقت القاتل.. الخليج يرفض السقوط أمام الاتحاد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق الخليج الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد، وذلك في افتتاح الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بقيادة الحكم "محمد الهويش".
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل أحرزه مهند الشنقيطي، بعد استثماره لكرة خطأ وصلته من دفاع الخليج، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، احتسب الحكم صحة الهدف، في الوقت بدل الضائع 45+3.
وفي الشوط الثاني أضاع لاعب الاتحاد "رومارينهو" فرصة التعزيز لفريقه بهدف ثانٍ، لعدم استثماره تمريرة "كانتي" الرائعة في الدقيقة 52.
كما تعاطفت العارضة الاتحادية مع الضيوف، حين تصدت لتسديدة لاعب الخليج "فابيو مارتينيز"، في الدقيقة 54.
وضاعت كرة "كانتي" في الدقيقة 75، حيث كانت كافية لتعزيز النتيجة للاتحاد.
ونتيجة لفرص الاتحاد الضائعة، عاقبهم محمد شريف بهدف التعادل للخليج في الدقيقة 81.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 51 في المركز الخامس وبقي الخليج في المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة.