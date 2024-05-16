في الوقت القاتل.. الخليج يرفض السقوط أمام الاتحاد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق الخليج الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد، وذلك في افتتاح الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بقيادة الحكم "محمد الهويش".