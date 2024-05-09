على حساب الهلال.. الاتحاد ينتزع ذهب نخبة الطائرة

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الاتحاد بلقب كأس النخبة للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط في الجولة الختامية للبطولة التي اختتمت على صالة نادي الاتحاد وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين.
فيما توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس وعضو مجلس الإدارة إبراهيم البراهيم، فريق الهلال بالميداليات الفضية.
وتوج عضوا الاتحاد عبد المحسن آل عبيد وباسم منقل ،فريق الأهلي بالميداليات البرونزية بعد فوزه على الابتسام بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وتوج الابتسام عضوا الاتحاد نايف رجب وباسم منقل بالميداليات البرونزية بعد حصوله على المركز الرابع.