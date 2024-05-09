على حساب الهلال.. الاتحاد ينتزع ذهب نخبة الطائرة

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الاتحاد بلقب كأس النخبة للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط في الجولة الختامية للبطولة التي اختتمت على صالة نادي الاتحاد وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين.