أخضر البلياردو والسنوكر يتصدر الترتيب العام للمنتخبات في ختام البطولة العربية

وأكد الدكتور الشمري أن من أهم مكاسب المنتخب في البطولة هو ظهور عدد من الوجوه والأبطال والبطلات الشابة التي تشارك للمرة الأولى وتحقق الإنجاز للوطن وتصدر المنتخبات وقال : "حقق المنتخب ثلاث ذهبيات ذهبيتين في الفردي والزوجي بعد غياب 20 عامًا وذهبية للناشئين وكذلك فريق السيدات انتزع 3 ميداليات منوعة، وهذا يعطي انطباعًا جيدًا عن آلية العمل في الاتحاد التي تعتمد على العمل وفق خطط ونظرة إلى المستقبل وبفضل الدوري الذي تم استحداثه بدخول الأندية مما أعطى الندية والتنافس الذي أنتج هذه المستويات المميزة متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشاركته المقبلة".