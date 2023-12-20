أخضر البلياردو والسنوكر يتصدر الترتيب العام للمنتخبات في ختام البطولة العربية

تصدر المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر الترتيب العام للمنتخبات في ختام البطولة العربية للبلياردو والسنوكر والتي اختتمت اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان.
وجاء تصدر المنتخب السعودي للترتيب بعد أن حقق لاعبوه 11 ميدالية ملونة بواقع " 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات “ وجاء منتخب العراق في المركز الثاني ومنتخب البحرين في المركز الثالث في الترتيب العام.
وأُقيم الحفل الختامي للبطولة بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا نظمي ورئيس الاتحاد العربي عمرو الخرادلي ورؤساء الاتحادات المشاركة يتقدمهم رئيس الاتحاد السعودي الدكتور ناصر الشمري وتم خلال الحفل تسليم الجوائز وتكريم اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى وتم تبادل الدروع والهدايا التذكارية في ختام الحفل.
وشهدت منافسات اليوم الأخير في البطولة انتزاع لاعب المنتخب السعودي أحمد آل جبار الميدالية الذهبية لمنافسات البلياردو 10 كرات بعد فوزه في النهائي على العراقي كرار جاسم بنتيجة "10Description: ✖️6” .
ونجح فريق السيدات السعودي من تحقيق ثلاث ميداليات منوعة في منافسات السيدات ونالت اللاعبة لارا الزنان الميدالية الفضية في منافسات البلياردو 10 كرات وحصلت اللاعبة رحاب شكري على برونزيتين برونزية البلياردو 10 كرات وبرونزية البلياردو 9 كرات.
وكان المنتخب السعودي قد انتزع ذهبية منافسات البلياردو الزوجي رجال 9 كرات عن طريق سعد إدريس وخالد العتيبي وأحمد آل جبار وذهبية البلياردو ناشئين 9 كرات عن طريق نواف الشمردل وفضية البلياردو ناشئين 9 كرات عن طريق خالد الغامدي وحقق أيمن العمري الميدالية الفضية في منافسات سنوكر فردي ناشئين وانتزع لاعب المنتخب مشاري الشمردل فضية البلياردو ناشئين 10 كرات وحصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو زوجي 10 كرات ومثل المنتخب اللاعبون سعد إدريس وأحمد آل جبار وخالد العتيبي بينما حقق لاعب المنتخب السعودي عمر العجلاني الميدالية البرونزية في مسابقة الماستر سنوكر رجال.
من جانب آخر بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري الإنجاز، وهنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائبه الأمير فهد بن جلوي على ما تحقق بفضل الدعم الذي تجده الاتحادات والرياضة السعودية من قِبل الوزارة واللجنة الأولمبية.
وأكد الدكتور الشمري أن من أهم مكاسب المنتخب في البطولة هو ظهور عدد من الوجوه والأبطال والبطلات الشابة التي تشارك للمرة الأولى وتحقق الإنجاز للوطن وتصدر المنتخبات وقال : "حقق المنتخب ثلاث ذهبيات ذهبيتين في الفردي والزوجي بعد غياب 20 عامًا وذهبية للناشئين وكذلك فريق السيدات انتزع 3 ميداليات منوعة، وهذا يعطي انطباعًا جيدًا عن آلية العمل في الاتحاد التي تعتمد على العمل وفق خطط ونظرة إلى المستقبل وبفضل الدوري الذي تم استحداثه بدخول الأندية مما أعطى الندية والتنافس الذي أنتج هذه المستويات المميزة متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشاركته المقبلة".