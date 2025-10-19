اختتام مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الآسيوية لكرة القدم في الرياض

وقدّم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة كلمة ختامية، أشاد فيها بما شهدته فعاليات المؤتمر من جلسات ثرية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر منح الاتحاد الآسيوي فرصة عظيمة للتأمل في كل النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، ومشددًا على أهمية مواصلة النقاشات البنّاءة التي ترسم ملامح مستقبل كرة القدم الآسيوية.