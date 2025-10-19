اختتام مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الآسيوية لكرة القدم في الرياض

اختُتم اليوم الأحد مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الآسيوية لكرة القدم، والذي أُقيم على مدى 3 أيام في الرياض، باستضافة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس جرافستروم، ونخبة من أهم الشخصيات الرياضية على مستوى العالم.
وافتُتحت فعاليات اليوم الثالث والأخير بعرضٍ تناول الجوانب التكتيكية التي تجعل من كرة القدم نشاطًا تجاريًا قائمًا على الابتكار والإدارة، قدّمته الرئيسة التنفيذية والأمينة العامة المؤقتة للاتحاد الأسترالي لكرة القدم هيذر غاريوك، قبل أن يقدّم نائب الرئيس العالمي لمنصة تنظيم العمل (Gloat) ريغز يونان عرضًا عن كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير كرة القدم.
واختُتمت الجلسات بكلمة من مدير الاستراتيجية في مجموعة سيتي لكرة القدم باتريك نايت، الذي قدّم عرضًا شاملًا لمسيرة المجموعة عالميًا وتطورها المذهل إلى منظومة كروية متكاملة تعمل بتناغم عالمي فريد.
وقدّم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة كلمة ختامية، أشاد فيها بما شهدته فعاليات المؤتمر من جلسات ثرية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر منح الاتحاد الآسيوي فرصة عظيمة للتأمل في كل النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، ومشددًا على أهمية مواصلة النقاشات البنّاءة التي ترسم ملامح مستقبل كرة القدم الآسيوية.
من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس "فيفا" الشكر لكافة المتحدثين على ما قدّموه من إثراء معرفي ومعلومات قيّمة في المؤتمر، معربًا عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر للمرة الثانية بعد الاستضافة الناجحة في عام 2022، ومؤكدًا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسخّر كافة إمكانياته لما يخدم كرة القدم الآسيوية.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد استضاف خلال الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات الآسيوية الهامة، استهلّها باجتماع لجنتي التطوير والمسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي، كما استضاف مؤتمر مؤسسة الحلم الآسيوي والاجتماع الرابع لمجلس المؤسسة، فيما استضاف مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الـ29، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية الذي اختُتمت فعالياته اليوم.