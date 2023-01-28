جازان تحتضن معسكر أخضر الشاطئية.. استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا

ينتظم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، في معسكره التدريبي في منطقة جازان، في الفترة من 29 يناير الحالي حتى 11 فبراير المقبل، يمثل المرحلة الأولى استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في تايلاند في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس المقبل.
وكان الجهاز الفني للمنتخب، أعلن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمعسكر، والبالغ عددهم 22 لاعبًا، وهم: وليد صفي ومهند الخواجي، ومبارك الدوسري ومحمد خاتم، ووليد اليوبي وسلمان الرشيدي وماجد الشمهاني، وخالد وهيب ونايف يأكل وعمر قراميش ورمزي دكمان وبلال بودة وراكان البريكاني وإبراهيم العتيبي ومعن هيثم ومحمد الجهني وعبدالعزيز الشنقيطي وأحمد المحامي وزايد الهاجري ومشعل الشمري وسعود العبد العزيز وهاشم برناوي.
يذكر بأن القرعة أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند والبحرين وأفغانستان.