جازان تحتضن معسكر أخضر الشاطئية.. استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا

ينتظم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، في معسكره التدريبي في منطقة جازان، في الفترة من 29 يناير الحالي حتى 11 فبراير المقبل، يمثل المرحلة الأولى استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في تايلاند في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس المقبل.