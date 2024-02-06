قطر وإيران قمة مرتقبة في نصف نهائي كأس آسيا

تختتم اليوم، منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة بقطر حتى الـ10 فبراير (الجاري)، بلقاء وحيد يجمع المنتخب القطري حامل اللقب بنظيره الإيراني.
ويسعى المنتخب القطري إلى تجاوز عقبة إيران، حين يلتقي المنتخبان في تمام السادسة مساءً على ملعب الثمامة، والحفاظ على لقبه بعدما حققه للمرة في تاريخه بالنسخة الماضية أمام المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف، متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، والاستمرار في كتابة التاريخ وبلوغ النهائي، وذلك عندما يواجه المنتخب الإيراني الذي يملك في خزانته ثلاثة ألقاب.
ويواجه الفائز من هذه المباراة الأردن في النهائي الآسيوي المرتقب.