قطر وإيران قمة مرتقبة في نصف نهائي كأس آسيا

ويسعى المنتخب القطري إلى تجاوز عقبة إيران، حين يلتقي المنتخبان في تمام السادسة مساءً على ملعب الثمامة، والحفاظ على لقبه بعدما حققه للمرة في تاريخه بالنسخة الماضية أمام المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف، متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، والاستمرار في كتابة التاريخ وبلوغ النهائي، وذلك عندما يواجه المنتخب الإيراني الذي يملك في خزانته ثلاثة ألقاب.