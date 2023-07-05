بمشاركة 16 دولة.. موسم الجيمرز "أرض الأبطال": كأس الأمم للعبة Tekken 7 ثاني بطولات الموسم تنطلق غداً

يستعد 16 فريقاً من 16 دولة للمنافسة على لقب كأس الأمم للعبة Tekken 7، والتي تُعد ثاني بطولات منافسات النخبة ضمن أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال".
ولمدة 4 أيام في الفترة من 6 حتى 9 يوليو 2023، سيستمتع جمهور اللعبة الشهيرة بمواجهات حماسية بين نخبة محترفي Tekken 7 من مختلف أنحاء العالم وهم يتنافسون للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها المالية البالغ مليون دولار.
وستقام مرحلة المجموعات في اليومين الأول والثاني، وتستمر المنافسات في مرحلة التصفيات في ثالث ورابع أيام البطولة.
سلسلة Tekken من الناشر والمطور Bandai Namco تعتبر واحدة من أفضل 4 ألعاب قتالية مبيعًا في التاريخ، وأصبحت نسختها السابعة في قائمة أفضل 10 ألعاب قتالية من حيث المبيعات، وتُسجّل حضورها للمرة الأولى في الحدث العالمي المرتقب.
وقال فيصل بن حمران مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "انضمام لعبة شهيرة مثل Tekken 7 لقائمة بطولات منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال هو أمر رائع بالفعل، ويعكس مدى التقدم الهائل الذي حققه الموسم في فترة قصيرة، ومنذ بدايتنا في العمل على التخطيط للنسخة الثانية، تمثّلت رؤيتنا في ضم أكبر الألعاب الإلكترونية، وسعداء بأن نشاهد هذا الأمر وهو يصبح حقيقة على أرض الواقع مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم للعبة Tekken 7، ونتطلع لمشاهدة منافسة قوية بين أفضل محترفي اللعبة".
"موسم الجيمرز: أرض الأبطال" الذي يُعد أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويُقام على مدار 8 أسابيع بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، ابتداءً من 6 يوليو.
ومن المنتظر أن يمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين بمجموع جوائز يتجاوز 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وأنشطة ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية، ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.