بمشاركة 16 دولة.. موسم الجيمرز "أرض الأبطال": كأس الأمم للعبة Tekken 7 ثاني بطولات الموسم تنطلق غداً

وقال فيصل بن حمران مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "انضمام لعبة شهيرة مثل Tekken 7 لقائمة بطولات منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال هو أمر رائع بالفعل، ويعكس مدى التقدم الهائل الذي حققه الموسم في فترة قصيرة، ومنذ بدايتنا في العمل على التخطيط للنسخة الثانية، تمثّلت رؤيتنا في ضم أكبر الألعاب الإلكترونية، وسعداء بأن نشاهد هذا الأمر وهو يصبح حقيقة على أرض الواقع مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم للعبة Tekken 7، ونتطلع لمشاهدة منافسة قوية بين أفضل محترفي اللعبة".