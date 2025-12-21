"الكاف": كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات

وأوضح موتسيبي خلال -مؤتمر صحفي- عشية انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، أن القرار اُتخذ باعتماد تنظيم البطولة مرة كل أربع سنوات ابتداءً من 2028، مبينًا أن القرار يهدف إلى تمكين المنتخبات من الإعداد بشكل أفضل لهذه المنافسة القارية.