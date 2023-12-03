لاعب "الهلال" سالم الدوسري ينضم لقائمة الـ100 مساهمة تهديفية في دوري روشن

وبحسب ما نشره حساب الدوري السعودي، اليوم الأحد، عبر منصة "إكس" فإن سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، قد انضم لقائمة اللاعبين المساهمين بـ100 هدف في ‎دوري روشن السعودي.