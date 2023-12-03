لاعب "الهلال" سالم الدوسري ينضم لقائمة الـ100 مساهمة تهديفية في دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن أبرز أرقام وإحصائيات سالم الدوسري لاعب الهلال حتى الآن.
وبحسب ما نشره حساب الدوري السعودي، اليوم الأحد، عبر منصة "إكس" فإن سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، قد انضم لقائمة اللاعبين المساهمين بـ100 هدف في دوري روشن السعودي.
ونجح النجم السعودي في تسجيل 59 هدفًا خلال مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وأسهم في تسجيل 41 هدفًا.
يُذكر أن آخر مساهمة تهديفية للدوسري كانت خلال مواجهة فريقه أمام "النصر" الماضية في ديربي الرياض، إذ صنع الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز "الهلال" بنتيجة (3/0).
ويحتل "الهلال" صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 وبفارق 7 نقاط عن "النصر" صاحب المركز الثاني.