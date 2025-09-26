فهد بن جلوي يفتتح أعمال عمومية البارالمبية الدولية في سيئول

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، انطلاق أعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، اليوم الجمعة، في العاصمة الكورية سيئول، بحضور رئيس اللجنة الدولية أندرو بارسونز، إلى جانب الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ورؤساء اللجان والاتحادات البارالمبية القارية والوطنية.
وناقشت العمومية في يومها الأول التقارير المالية والإدارية، إضافة إلى استعدادات الدول المستضيفة لروزنامة دورات الألعاب البارالمبية الدولية والقارية.
وتتواصل أعمال الجمعية غدًا السبت بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية للفترة 2025 – 2028.
وفي سياق متصل، وقع الأمير فهد بن جلوي، رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية، اتفاقية تعاون مع جامعة كيونغ هي الكورية، شملت زيارة لمنشآتها الرياضية.
كما التقى سموه رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون، حيث جرى بحث أطر تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتطوير رياضة التايكوندو في المملكة.