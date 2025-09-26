فهد بن جلوي يفتتح أعمال عمومية البارالمبية الدولية في سيئول

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، انطلاق أعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، اليوم الجمعة، في العاصمة الكورية سيئول، بحضور رئيس اللجنة الدولية أندرو بارسونز، إلى جانب الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ورؤساء اللجان والاتحادات البارالمبية القارية والوطنية.