رياضة

فهد بن جلوي يفتتح أعمال عمومية البارالمبية الدولية في سيئول

مناقشة تقارير واستعدادات انتخاب مجلس إدارة للفترة 2025 – 2028
فهد بن جلوي يفتتح أعمال عمومية البارالمبية الدولية في سيئول
تم النشر في

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، انطلاق أعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، اليوم الجمعة، في العاصمة الكورية سيئول، بحضور رئيس اللجنة الدولية أندرو بارسونز، إلى جانب الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ورؤساء اللجان والاتحادات البارالمبية القارية والوطنية.

وناقشت العمومية في يومها الأول التقارير المالية والإدارية، إضافة إلى استعدادات الدول المستضيفة لروزنامة دورات الألعاب البارالمبية الدولية والقارية.

وتتواصل أعمال الجمعية غدًا السبت بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية للفترة 2025 – 2028.

وفي سياق متصل، وقع الأمير فهد بن جلوي، رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية، اتفاقية تعاون مع جامعة كيونغ هي الكورية، شملت زيارة لمنشآتها الرياضية.

كما التقى سموه رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون، حيث جرى بحث أطر تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتطوير رياضة التايكوندو في المملكة.

الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
الجمعية العمومية
اللجنة البارالمبية الدولية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org