لدعم "الصقور" قبل مهمة كأس العرب.. وزير الرياضة "الفيصل" يساند "الأخضر" أمام ساحل العاج

شهد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة المواجهة الودية أمام ساحل العاج، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب FIFA قطر 2025، وذلك لشحذ الهمم ودعم الأخضر خلال مرحلة الإعداد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر منصة "إكس" صورًا تُظهر جانبًا من حضور وزير الرياضة للمباراة، وبجواره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
كما قام وزير الرياضة بالنزول إلى أرضية الملعب بعد انتهاء اللقاء من أجل تحية اللاعبين أثناء خروجهم من الملعب عقب تحقيق الفوز في اللقاء الودي.
يُذكر أن "الأخضر" كسب نظيره ساحل العاج بهدف دون رد، أحرزه صالح أبو الشامات في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.