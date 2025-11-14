لدعم "الصقور" قبل مهمة كأس العرب.. وزير الرياضة "الفيصل" يساند "الأخضر" أمام ساحل العاج

يُذكر أن "الأخضر" كسب نظيره ساحل العاج بهدف دون رد، أحرزه صالح أبو الشامات في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.