غدًا في جدة .. الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة بوليفيا "وديًا"

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الاثنين ، استعداداته لمواجهة منتخب بوليفيا وديًا مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023 .