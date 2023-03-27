غدًا في جدة .. الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة بوليفيا "وديًا"

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الاثنين ، استعداداته لمواجهة منتخب بوليفيا وديًا مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023 .
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر مساء أمس حصة تدريبية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد.
بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب سعود عبد الحميد بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للأخضر.