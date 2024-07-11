النصر يعاود اهتمامه مرة أخرى بنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي آرون وان بيساكا

عاود مسؤولو نادي النصر اهتمامهم مرة أخرى بالتعاقد مع آرون وان بيساكا مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال هذا الصيف.
وبحسب ما كشف عنه موقع the peoplperson" " فإنه من المتوقع أن يقوم النصر بخطوة تجاه مدافع مانشستر يونايتد مع بدء فترة الانتقالات الصيفية.
وأفاد الموقع ذاته بأنه يبدو أن آرون وان بيساكا سيكون على الأرجح جزءًا من التغييرات التي سيقوم بها النادي الإنجليزي بالموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة أن اللاعب الإنجليزي يحظى باهتمام الأندية في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا النصر الذي حاول التعاقد معه في يناير الماضي.
وكانت قد ذكرت تقارير أن بيساكا كان لديه عرض من النصر في يناير، ولكن في تلك المرحلة، لم يكن مانشستر يونايتد يرغب في بيع عقده.
وأشار إلى اهتمام وست هام يونايتد أيضًا باللاعب، ولكنّ صانعي الصفقات السعوديين إذا تمكنوا من إقناع اللاعب بالانضمام للدوري السعودي فسيقومون بتقديم عرض آخر جديد له.
يلعب آرون ران بيساكا البالغ من العمر 26 عامًا في مانشستر يونايتد منذ يوليو 2019، قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو ويجيد اللعب كظهير أيمن.