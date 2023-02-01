5 أشواط... "فروسية حائل" يقيم حفل سباقه الرابع عشر لموسم العام الحالي

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه الرابع عشر لموسم سباقات العام الحالي، في 5 أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول "لمفتوح الخيل العربي"، والشوط الثاني "لمفتوح أفراس"، فيما خصص الشوط الثالث من الدرجة "0-2"، أما الشوط الرابع فخصص "لمفتوح أفراس"، وجاء الخامس "مفتوح أفراس".