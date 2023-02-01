5 أشواط... "فروسية حائل" يقيم حفل سباقه الرابع عشر لموسم العام الحالي

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه الرابع عشر لموسم سباقات العام الحالي، في 5 أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول "لمفتوح الخيل العربي"، والشوط الثاني "لمفتوح أفراس"، فيما خصص الشوط الثالث من الدرجة "0-2"، أما الشوط الرابع فخصص "لمفتوح أفراس"، وجاء الخامس "مفتوح أفراس".
وقد حقق الجواد "رعد البراق" في الشوط الأول المركز الأول للمالك والمدرب فهد علي العديلي، والخيال عبد العزيز الصائغ.
وفازت في الشوط الثاني الفرس "بعايد" للمالك إسطبل الشوير، والمدرب ناصر محمد القحطاني، والخيال البراء المحيميدي. فيما انتزع صدارة الشوط الثالث الجواد "مسهم" للمالك إسطبل العقلاء، والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبد العزيز الصائغ.
وخطف الجواد "جانيين" للمالك ماجد أحمد المرشدي، والمدرب أنور أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز المركز الأول في الشوط الرابع، فيما فاز بالشوط الخامس الجواد "ذو فعايل" للمالك ماجد أحمد المرشدي، والمدرب أنور أحمد المرشدي، والخيال محمد المزيد.
وفي ختام الحفل سلم الجوائز والكؤوس للفائزين مدير عام ميدان فروسية منطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي.