أخضر البراعم يجري تدريباته في معسكر البحرين الإعدادي

أجرى منتخب البراعم مواليد 2008 لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في البحرين، والذي يمتد حتى العاشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مرحلة الإعداد الفني للاعبين الذين تم اختيارهم خلال مراحل الاستكشاف.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، اشتملت على تطبيقهم لتمارين لياقية وتكتيكية.
وتضم قائمة المنتخب السعودي للبراعم (30) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: يوسف الزامل، عبدالعزيز الفواز، مختار برناوي، محمد الطعيمي، أنس المسلم، تركي القحطاني، رعد الشمراني، فهد الحقباني، عبدالله هزازي، عبدالرحمن سفياني، مراد المالكي، ماهر الطواشي، عبدالله الفهمي، أحمد السني، أحمد ماجد، نواف المالكي، يزيد الدوسري، محمد العتيبي، عبدالرحمن العتيبي، عبدالعزيز البلوشي، محمد بوخليف، مشاري الشهراني، عبدالرحمن علي، مشعل الداود، بدر المولد، يوسف السالم، معتز الحيدري، حسان الأسمري، عبدالله التمامي، عبدالهادي مطري.
ويخوض "الأخضر" غدًا الثلاثاء مباراة ودية ضد فريق درجة البراعم بنادي المحرق، للوقوف على المستويات الفنية للاعبين خلال المعسكر.
وتغلب منتخب البراعم على فريق درجة البراعم بنادي المنامة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، كأولى مباريات "الأخضر" التجريبية ضمن المعسكر، حيث جاء الهدف عن طريق اللاعب عبد الرحمن السفياني.