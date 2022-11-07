أخضر البراعم يجري تدريباته في معسكر البحرين الإعدادي

وتضم قائمة المنتخب السعودي للبراعم (30) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: يوسف الزامل، عبدالعزيز الفواز، مختار برناوي، محمد الطعيمي، أنس المسلم، تركي القحطاني، رعد الشمراني، فهد الحقباني، عبدالله هزازي، عبدالرحمن سفياني، مراد المالكي، ماهر الطواشي، عبدالله الفهمي، أحمد السني، أحمد ماجد، نواف المالكي، يزيد الدوسري، محمد العتيبي، عبدالرحمن العتيبي، عبدالعزيز البلوشي، محمد بوخليف، مشاري الشهراني، عبدالرحمن علي، مشعل الداود، بدر المولد، يوسف السالم، معتز الحيدري، حسان الأسمري، عبدالله التمامي، عبدالهادي مطري.