غيابات بالجملة وصدارة على المحك.. الأهلي يواجه النصر في قمة لا تحتمل التعثر بدوري روشن

يستضيف فريق الأهلي نظيره النصر، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، وسط غيابات مؤثرة تهدد حظوظ الطرفين في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.
وتنطلق الجولة بمواجهة النجمة والخليج، تليها مباراة الاتفاق والأخدود، قبل أن تُختتم بمواجهة الأهلي والنصر، والتي تُقام وسط غيابات لعدد من أبرز النجوم بسبب ارتباطهم بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.
ويفتقد الأهلي خدمات الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، إضافة إلى غياب المدافع البرازيلي روجير إيبانيز بسبب الإيقاف، فيما يغيب عن النصر السنغالي ساديو ماني لنفس السبب القاري.
ويحتل الأهلي المركز الرابع على جدول الترتيب، رغم امتلاكه أضعف سجل تهديفي بين فرق النصف الأول من الدوري بـ15 هدفًا فقط، بينما يمتلك النصر أقوى هجوم في الدوري حتى الآن برصيد 35 هدفًا، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
وتشهد المباراة صراعًا مثيرًا بين متصدري قائمة الهدافين، البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، برصيد 13 هدفًا لكل منهما.
وكان النصر قد حقق بداية قوية في الدوري، بفوزه في 10 مباريات من أصل 11، ما أهّله لتصدر جدول الترتيب، غير أنه يواجه خطر فقدان الصدارة لصالح الهلال في حال تعثّره أمام الأهلي في جدة.