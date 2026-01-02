غيابات بالجملة وصدارة على المحك.. الأهلي يواجه النصر في قمة لا تحتمل التعثر بدوري روشن

وكان النصر قد حقق بداية قوية في الدوري، بفوزه في 10 مباريات من أصل 11، ما أهّله لتصدر جدول الترتيب، غير أنه يواجه خطر فقدان الصدارة لصالح الهلال في حال تعثّره أمام الأهلي في جدة.