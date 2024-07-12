رغم أنه اتحادي أصيل.. جماهير أصفر جدة اتهمت "مشعبي" بميوله الهلالية فدافع عن نفسه

يُشار إلى أن رئيس نادي الاتحاد الجديد المهندس لؤي عمر مشعبي؛ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية لندن للأعمال، ومختص في الإدارة والاقتصاد وملم بالشأن الرياضي، ويملك خبرة 18 عاماً في القطاعَيْن العام والخاص وشركات الصندوق، وتولى سابقاً منصب وكيل محافظ هيئة الجمارك السعودية للتخطيط، والعضو المنتدب للخطوط السعودية للشحن، ووكيل الخدمات اللوجستية في وزارة النقل.