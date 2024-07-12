رغم أنه اتحادي أصيل.. جماهير أصفر جدة اتهمت "مشعبي" بميوله الهلالية فدافع عن نفسه

صعد اسم المهندس لؤي مشعبي؛ على السطح الرياضي منذ تعيينه نائباً لرئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر؛ قبل نحو شهر؛ ليعلن الأخير استقالته، ويتولى "مشعبي" إدارة كرسي النادي.
وفي الوقت الذي أبدت فيه جماهير "الإتي" قلقها من حالة عدم الاستقرار وضبابية الاستعداد للموسم الرياضي المقبل؛ فإن التوتر زاد في قلوب عشاق أصفر جدة بعد تداول عددٍ من التغريدات على منصة X للرئيس الجديد لؤي مشعبي؛ تُظهر ولاءه وإعجابه بالهلال.
ونفى "مشعبي"؛ بنفسه تهمة التشجيع في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية مع الزميلة سارة الدندراوي؛ عندما أثبت أنه اتحادي أصيل مستدلاً بصور قديمة وهو يحتفل بإنجازات النمور، مؤكداً تأثر ابنه بميوله الصفراء من خلال شعارات العميد التي غطت أرجاء غرفة الاحتفال بعيد ميلاده قبل أيام.
وانقسمت الآراء حول ازدواجية ميوله الرياضي إلى فريقَيْن، يرى الأول أن ميول رئيس النادي وتشجيعه فريقاً آخر غير الاتحاد سيضر بالفريق وسيصبح تابعاً للنادي الآخر في بعض قراراته، بينما يعد الفريق الثاني أن ذلك الميول صحي ولن ينعكس سلبياً على منصبه الجديد مستشهدين بأسماء كثيرة رأست أندية وهي تشجع أخرى.
يُشار إلى أن رئيس نادي الاتحاد الجديد المهندس لؤي عمر مشعبي؛ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية لندن للأعمال، ومختص في الإدارة والاقتصاد وملم بالشأن الرياضي، ويملك خبرة 18 عاماً في القطاعَيْن العام والخاص وشركات الصندوق، وتولى سابقاً منصب وكيل محافظ هيئة الجمارك السعودية للتخطيط، والعضو المنتدب للخطوط السعودية للشحن، ووكيل الخدمات اللوجستية في وزارة النقل.