ضمن دورة الاتحاد الأوروبي.. الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح

خسر المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم، من منتخب تركيا بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل في الشوطين الأصليين بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، والتي تمتد حتى الأول من شهر مايو المقبل.