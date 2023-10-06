أخضر الصالات يواجه أفغانستان في افتتاح تصفيات كأس آسيا.. السبت

فيما أكد قائد المنتخب نواف العروان جاهزيتهم واستعدادهم كلاعبين للمباراة بالقول "نحن في أتم جاهزيتنا لمباراة أفغانستان في افتتاح مباريات المجموعة الثانية وكافة مباريات التصفيات، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويكتب لنا الخير والتأهل إلى كأس آسيا بعد أن أنهينا استعداداتنا للتصفيات من خلال إقامة معسكرات تدريبية في هولندا والبرازيل والآن في الدمام وخوض العديد من المباريات الودية القوية مع منتخبات عالمية كالبرازيل وهولندا واليابان وكولومبيا".