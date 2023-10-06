أخضر الصالات يواجه أفغانستان في افتتاح تصفيات كأس آسيا.. السبت

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، السبت، عند الساعة السابعة مساءً بنظيره منتخب أفغانستان، في صالة وزارة الرياضة (الخضراء) في الدمام، في افتتاح مبارياتهما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2023.
ميدانياً، أنهى لاعبو أخضر الصالات تحضيراتهم لمباراة أفغانستان بإجراء حصة تدريبية رئيسة على الصالة التي ستحتضن مباريات التصفيات بقيادة المدرب أندريو بلازا، الذي اكتفى بتطبيق الجمل الفنية والتكتيكية التي تم التدرب عليها في الفترة الماضية.
وفي ختام الحصة التدريبية أُقيمت مناورة على كامل مساحة الصالة، شهدت حضور المشرف العام على منتخبات الصالات والشاطئية الدكتور خالد بن مقرن، الذي التقى اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومطالبتهم بمضاعفة الجهد والعطاء في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا عن مباراة منتخب أفغانستان قائلاً "بكل تأكيد نكن كل الاحترام والتقدير لمنتخب أفغانستان، لكننا سندخل اللقاء ورغبتنا في تحقيق الفوز".
وأضاف في حديثه "إن أغلب لاعبي منتخب أفغانستان محترفون في الدوري الإيراني لكرة قدم الصالات؛ فلذلك يجب علينا دخول المباراة بتركيز وحذر عالٍ واستغلال الفرص".
فيما أكد قائد المنتخب نواف العروان جاهزيتهم واستعدادهم كلاعبين للمباراة بالقول "نحن في أتم جاهزيتنا لمباراة أفغانستان في افتتاح مباريات المجموعة الثانية وكافة مباريات التصفيات، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويكتب لنا الخير والتأهل إلى كأس آسيا بعد أن أنهينا استعداداتنا للتصفيات من خلال إقامة معسكرات تدريبية في هولندا والبرازيل والآن في الدمام وخوض العديد من المباريات الودية القوية مع منتخبات عالمية كالبرازيل وهولندا واليابان وكولومبيا".
ووجه قائد الأخضر الدعوة إلى الجمهور الرياضي في المنطقة الشرقية بالحضور والمؤازرة ودعم المنتخب في الصالة الخضراء التي ستحتضن مباريات المجموعة في التصفيات الآسيوية.
من جهة أخرى عقدت اللجنة المنظمة والمحلية للتصفيات اليوم الجمعة، اجتماعاً تنسيقياً بممثلي المنتخبات التي وصلت إلى الدمام، وتم شرح آلية ولوائح وتعليمات التصفيات (الفنية والانضباطية والإعلامية والتسويقية والأمنية والطبية والتحكيمية)، بالإضافة إلى اعتماد ألوان أطقم المنتخبات في كافة مباريات التصفيات.