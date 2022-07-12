الطائي قريبٌ من التعاقد مع هداف الدوري المغربي
دخل اللاعب الكونغولي غي مبينزا، هداف الدوري المغربي لكرة القدم خلال الموسم الكروي الماضي، اهتمام نادي الطائي، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت مصادر إعلامية، أن مسؤولي الطائي قدموا عرضًا مغريًا للاعب من أجل إقناعه بالتوقيع في كشوفات الفريق، وقطع الطريق على الأندية التي ترغب في الظفر بتوقيعه، أبرزها فريقه السابق الوداد الساعي إلى تمديد فترة إعارته، وغريمه التقليدي الرجاء الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب.
وكشفت، أن إدارة الطائي قدمت عرضًا لهداف الدوري المغربي بقيمة 3.5 ملايين دولار بين اللاعب وناديه، في انتظار رد الأطراف المعنية خلال الساعات القليلة القادمة، خصوصًا أن مصير اللاعب بات غامضًا بسبب رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه، ما يدفع الطائي إلى محاولة الإسراع في حسم الصفقة وقطع الطريق على باقي الأندية.
وقدم مبينزا أوراق اعتماده بقوة، الموسم الماضي، متربعًا على عرش هدافي الدوري المغربي برصيد 16 هدفًا، إضافة إلى مساهمته الفعالة في تتويج فريق الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا ودرع الدوري المحلي.
ويملك فريق رويال أنتويرب البلجيكي عقد غي مبينزا ، حيث ينتظر دراسة جميع العروض ومناقشتها مع اللاعب ووكيل أعماله قبل بيع عقده بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.