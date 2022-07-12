الطائي قريبٌ من التعاقد مع هداف الدوري المغربي

وكشفت، أن إدارة الطائي قدمت عرضًا لهداف الدوري المغربي بقيمة 3.5 ملايين دولار بين اللاعب وناديه، في انتظار رد الأطراف المعنية خلال الساعات القليلة القادمة، خصوصًا أن مصير اللاعب بات غامضًا بسبب رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه، ما يدفع الطائي إلى محاولة الإسراع في حسم الصفقة وقطع الطريق على باقي الأندية.