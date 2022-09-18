"جونيور" لاعب الشباب: "البلطان" بمثابة الأب.. وقمت بتقمص شخصيته على الطائرة لتحفيز اللاعبين

وأشار المحترف إلى أنه حرص على تقمص شخصية البلطان أثناء وجود اللاعبين على متن الطائرة الخاصة، وقام بارتداء الشماغ والعقال، وذلك من باب المداعبة مع زملائه، وقام بتقليد البلطان لتحفيز اللاعبين ودعمهم.