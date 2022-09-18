"جونيور" لاعب الشباب: "البلطان" بمثابة الأب.. وقمت بتقمص شخصيته على الطائرة لتحفيز اللاعبين

تحدث كارلوس جونيور لاعب فريق الشباب، عن الأجواء داخل فريقه الحالي والدور الذي يقوم به رئيس النادي خالد البلطان.
وأكد "جونيور" في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة ssc، أنه يعتبر البلطان كأب بالنسبة له، ووصفه بالشخصية الرائعة، نظرًا لقدرته الرائعةعلى تسيير الأجواء وفكره الإداري والفني.
وأشار المحترف إلى أنه حرص على تقمص شخصية البلطان أثناء وجود اللاعبين على متن الطائرة الخاصة، وقام بارتداء الشماغ والعقال، وذلك من باب المداعبة مع زملائه، وقام بتقليد البلطان لتحفيز اللاعبين ودعمهم.
وأشاد "جونيور" بما يقدمه المدير الفني فيسينتي مورينو وقدرته على وضع الخطة المناسبة لإظهار قدرات اللاعبين.
ويرى أن هتان باهبري لاعب سعودي بمثابة محترف أجنبي، ويقدم الكثير لمساعدة الفريق والتأثير في المستوى الفني إيجابيًا.
وطالب كارلوس جونيور من جماهير فريق الشباب توفير الدعم خلال الفترة المقبلة وحضور المباريات لمساندة اللاعبين من أجل الحصول على بطولة في الموسم الحالي.