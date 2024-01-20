"الشباب" يقترب من التعاقد مع البرازيلي "مارسيلو غروهي" حارس مرمى الاتحاد

وانضم مارسيلو غروهي؛ البالغ من العمر 36 عاماً، إلى صفوف الاتحاد في 2018، قادماً من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدّد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.