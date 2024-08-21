الرياض تحتضن البطولة.. إعلان نتائج قرعة بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عن نتائج قرعة بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، حيث تم الكشف عن مسار منافسات أفضل لاعبي العالم المشاركين في هذا الحدث الكبير.
ومن المقرر أن يجتمع نخبة محترفي العالم لخوض النسخة الرابعة من البطولة الكبرى لهذه الرياضة، والتي ستقام من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.
و تندرج بطولة الماسترز السعودية للسنوكر ضمن استثمارات المملكة في تطوير هذه الرياضة داخل المملكة وجميع أنحاء الشرق الأوسط. إضافة إلى استضافة الأحداث الدولية، يستثمر الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في المرافق الشعبية والفعاليات الترويجية بهدف إلهام الشباب السعودي للمشاركة في هذه الرياضة.
ويشارك في هذه النسخة من البطولة 17 لاعباً من المنطقة تم ترشيحهم من قبل الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بما في ذلك 7 لاعبين سعوديين.
وستكون مباريات الجولة الأولى (يوم الجمعة 30 أغسطس) كما يلي: عبد الرؤوف صائغ ضد روني مكغويجان، فيصل باحشوان ضد أوليفر لاينز، صالح العمودي ضد دين يونغ، عبدالله العطیاني ضد بن ميرتينز، زياد القباني ضد ستان مودي، أيمن العمري ضد هايدن بينهي، عمر العجلاني ضد روري ثور.
ومن أبرز مباريات الجولة الأولى، يواجه الأسطورة جيمي وايت اللاعب الإماراتي محمد شهاب، فيما يتقابل بطل العالم السابق كين دوهيرتي مع بطل أوروبا تحت 21 عاماً ليام ديفيز.
وسيبدأ أفضل 16 لاعباً في التصنيف المنافسة اعتباراً من 3 سبتمبر. من ضمن هؤلاء اللاعبين بطل العالم سبع مرات روني أوسوليفان، والمصنف الأول عالمياً مارك ألين، وحامل لقب بطولة العالم كيرين ويلسون، والفائز بـ 28 بطولة جود ترامب.
ومن بين الخصوم المحتملين لاوسوليفان في الجولة الافتتاحية، حسين وفائي أو جو بيري، بينما قد يواجه ترامب صديقه المقرب جاك ليسوفسكي أو ماثيو ستيفنز.
إلى ذلك سيتم بث هذا الحدث مباشرة عبر قنوات يوروسبورت وMatchroom Live، بالإضافة إلى العديد من الناقلين الآخرين الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً.