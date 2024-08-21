الرياض تحتضن البطولة.. إعلان نتائج قرعة بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

وستكون مباريات الجولة الأولى (يوم الجمعة 30 أغسطس) كما يلي: عبد الرؤوف صائغ ضد روني مكغويجان، فيصل باحشوان ضد أوليفر لاينز، صالح العمودي ضد دين يونغ، عبدالله العطیاني ضد بن ميرتينز، زياد القباني ضد ستان مودي، أيمن العمري ضد هايدن بينهي، عمر العجلاني ضد روري ثور.