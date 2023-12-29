رياضة
استحواذ لاعبي الهلال على التشكيلة المثالية للجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين
فيما خلت القائمة من لاعبي الاتحاد
كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ18، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتضمنت التشيكلة المثالية للجولة الـ18، 3 لاعبين من الهلال، لاعبين من الأهلي، الفتح، ضمك، ولاعب واحد من النصر، الوحدة، حيث جاءت على النحو التالى :
حراسة المرمى: جاكوب ريين (الفتح).
خط الدفاع: أليكس تيليس (النصر)، مريح ديميرال (الأهلي)، فاروق شافعي (ضمك)، جواد اليامق (الوحدة) .
خط الوسط: سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)، نيكولاي ستانشيو (ضمك)، روبين نيفيز (الهلال) .
خط الهجوم: سالم الدوسري (الهلال)، فراس البريكان (الأهلي)، سعد الشرفاء (الفتح) .