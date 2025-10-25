آل حسن توّج البطلات.. اختتام بطولة المملكة للمبارزة للسيدات في الخبر

في أجواء تنافسية حماسية، اختُتمت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الذهبية) لفئتي العمومي وتحت 14 عامًا، التي أُقيمت في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وشملت منافسات الأسلحة الثلاث: الإبيه، والسيبر، والشيش.
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، واسم آل حسن، الفائزات بالميداليات الذهبية، حيث حققت ربى المصري (العلا) ذهبية سلاح السيبر لفئة العمومي، فيما أحرزت سارة عبدالوهاب (وج) ذهبية سلاح الإبيه، وظفرت غلا الدحيم (النهضة) بذهبية سلاح الشيش.
وفي فئة تحت 14 عامًا، تألقت زينب آل مطر (الهدى) بحصد ذهبية سلاح السيبر، وتوجت آية الجويعي (النصر) بذهبية سلاح الإبيه، فيما أحرزت سلمى المهنا (النهضة) ذهبية سلاح الشيش.ح الشيش.