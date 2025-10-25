آل حسن توّج البطلات.. اختتام بطولة المملكة للمبارزة للسيدات في الخبر

في أجواء تنافسية حماسية، اختُتمت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الذهبية) لفئتي العمومي وتحت 14 عامًا، التي أُقيمت في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وشملت منافسات الأسلحة الثلاث: الإبيه، والسيبر، والشيش.