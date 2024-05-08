في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. النصر في مواجهة الأخدود والتعاون أمام الرياض

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ31 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي :
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة الرياض.
يدخل التعاون المباراة وهو بالمركز الرابع برصيد 51 نقطة، بينما يقع الرياض بالمركز الـ14 برصيد 29 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفيحاء والفتح أيضًا في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يُشارك الفيحاء بالمباراة وهو بالمركز التاسع ولديه 41 نقطة، في حين يأتي الفتح بالمركز السابع ويمتلك 41 نقطة أيضًا مع فارق الأهداف.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في نجران.
يشارك النصر باللقاء وهو وصيف جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة، بينما يقع الأخدود بالمركز الـ15 برصيد 28 نقطة.