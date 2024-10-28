مانشستر يونايتد يقيل مدربه.. ويعين "نستلروي" مدرباً مؤقتاً للفريق

وقدّم مانشستر يونايتد بداية كارثية في الموسم المحلي، حيث يقبع في المركز 14 بالدوري الإنجليزي، بعد 9 جولات، برصيد 11 نقطة فقط، ويفصله 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.