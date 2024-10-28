مانشستر يونايتد يقيل مدربه.. ويعين "نستلروي" مدرباً مؤقتاً للفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، إقالة مدربه الهولندي "إريك تن هاغ".
وتولى "تن هاغ" تدريب الفريق في أبريل 2022، وقاد النادي إلى لقبين محليين، إذ فاز بكأس الرابطة العام الماضي وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024.
وأشارت تقارير إلى أن أسطورة النادي ومساعد المدرب، الهولندي رود فان نستلروي، سيتولى وظيفة "المدرب المؤقت" للفريق.
وقدّم مانشستر يونايتد بداية كارثية في الموسم المحلي، حيث يقبع في المركز 14 بالدوري الإنجليزي، بعد 9 جولات، برصيد 11 نقطة فقط، ويفصله 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.
وعانى "تن هاغ" من حملة انتقادات حادة في الأشهر الأخيرة، وبدا ساخطاً في حديثه مع الإعلام هذا العام.
وكان المدرب الهولندي يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2026، إلا أن تراجع الأداء والنتائج؛ دفع الإدارة لاتخاذ قرار إقالته.