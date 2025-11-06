وزير الرياضة يوقّع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الدول المشاركة في دورة التضامن الإسلامي السادسة بالرياض

وقّع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مساء أمس (الخميس)، عدداً من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، خلال لقائه رؤساء الوفود المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025م في نسختها السادسة.
وشملت مذكرات التفاهم توقيع مذكرة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة بروناي دار السلام، وأخرى مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الفيدرالية، بهدف تعزيز فرص التعاون في الأنشطة الشبابية وبرامج التبادل الشبابي والتعاون الرياضي المشترك بين المملكة وتلك الدول، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية.
كما شهد الاجتماع توقيع عدد من البرامج التنفيذية في مجالي الشباب والرياضة، من بينها البرنامج التنفيذي مع لجنة شؤون الشباب والرياضة في جمهورية طاجيكستان للأعوام 2026 – 2027م، والبرنامج التنفيذي مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان للأعوام نفسها.
فيما وقّع وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب والرياضة عبدالعزيز المسعد، البرنامج التنفيذي مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق للأعوام 2026 – 2027م.
وتعكس هذه الاتفاقيات جهود وزارة الرياضة في تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الثنائية في المجالين الرياضي والشبابي، بما يسهم في تطوير البرامج والمبادرات المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الشباب وتطوير القطاع الرياضي.