وزير الرياضة يوقّع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الدول المشاركة في دورة التضامن الإسلامي السادسة بالرياض

وقّع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مساء أمس (الخميس)، عدداً من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، خلال لقائه رؤساء الوفود المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025م في نسختها السادسة.