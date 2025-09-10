الإثارة والندية تتجدد في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي

تستعد جماهير كرة القدم السعودية لانطلاق الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين (2025 - 2026)، والتي تعود منافساتها بعد التوقف الدولي لشهر سبتمبر، بدءًا من يوم الجمعة القادم ولمدة ثلاثة أيام متتالية.
وشهدت الجولة الافتتاحية انطلاقة قوية للأندية المرشحة للقب، حيث حقق النصر فوزًا ثمينًا على التعاون، فيما تغلّب الاتحاد حامل اللقب على الأخدود، وتمكن الأهلي – بطل دوري أبطال آسيا للنخبة – من الانتصار على الصاعد الجديد نيوم، في حين حسم الهلال ديربي العاصمة أمام الرياض، وحقق القادسية فوزًا على النجمة.
تنطلق منافسات الجولة الثانية يوم الجمعة بثلاث مباريات؛ إذ يلتقي الاتفاق مع ضيفه الأهلي، ويواجه الشباب نظيره الحزم في ثاني اللقاءات، بينما يستضيف الاتحاد فريق الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتُستكمل الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات أخرى؛ حيث يحل الفيحاء ضيفًا على الخليج، ويصطدم الأخدود بالتعاون في نجران في مباراة يسعى فيها الفريقان لحصد أول ثلاث نقاط في الدوري، بعد فشلهما في تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى. وتُختتم مباريات اليوم بقمة مرتقبة تجمع الهلال والقادسية على ملعب الأول في الرياض.
وفي ختام الجولة يوم الأحد، يلتقي الرياض مع النجمة في العاصمة، ويستضيف ضمك نظيره نيوم في خميس مشيط، بينما تختتم مواجهات الجولة بلقاء النصر أمام الخلود على ملعب الأول في الرياض.