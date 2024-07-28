النصر يستهدف التعاقد مع رافينيا نجم برشلونة بمبلغ فلكي

وسبق أن أشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن الجناح البرازيلي، رافينيا، اقترب كثيراً من مغادرة نادي برشلونة هذا الصيف، ولكن في حال وصول عرض جيد للنادي الكتالوني، وقد يتم هذا في الأسابيع القادمة، إلا أن صفقة الخروج قد تتعطل في حال لم ينجح النادي الكتالوني في التعاقد مع الجناح الإسباني، نيكو ويليامز.