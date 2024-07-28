النصر يستهدف التعاقد مع رافينيا نجم برشلونة بمبلغ فلكي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع الدولي البرازيلي رافينيا مهاجم برشلونة، مقابل مبلغ فلكي يصل إلى 100 مليون يورو، لتعزيز خط هجوم الفريق في المنافسات الكروية للموسم الجديد 2024/2025.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النصر الذي يضم نجوماً مثل كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت، وساديو ماني، سيكون على استعداد لإنفاق حوالي 100 مليون يورو للحصول على خدمات رافينيا.
وأوضحت الصحيفة أن عقد اللاعب رافينيا الحالي مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2027، بينما تبلغ تكلفة انتقاله من ليدز يونايتد نحو النادي الكتالوني 58 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ آخر من المتغيرات.
وأشارت "سبورت" يعد المهاجم البرازيلي لنادي برشلونة رافينيا أحد اللاعبين في الفريق الأكثر عرضاً في هذا السوق، على الرغم من أن نية اللاعب الاستمرار في ارتداء زي البلوجرانا، حيث سينضم إلى الفريق الأول خلال الجولة التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن نادي برشلونة تلقى عرضاً من ناد سعودي بقيمة 65 مليون يورو من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي، رافينيا (27 سنة)، في ميركاتو الصيف الحالي.
وأفادت أن قيمة الصفقة قد تدفع النادي الإسباني إلى التفكير بجدية في بيع المهاجم الذي لم يظهر بمستوى كبير خلال المواسم التي لعبها في عهد مدرب النادي السابق، تشافي هيرنانديز.
وسبق أن أشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن الجناح البرازيلي، رافينيا، اقترب كثيراً من مغادرة نادي برشلونة هذا الصيف، ولكن في حال وصول عرض جيد للنادي الكتالوني، وقد يتم هذا في الأسابيع القادمة، إلا أن صفقة الخروج قد تتعطل في حال لم ينجح النادي الكتالوني في التعاقد مع الجناح الإسباني، نيكو ويليامز.