دوري أبطال آسيا: العين يقترب من الدور قبل النهائي بهدف في مرمى النصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي الفوز على النصر السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز العين بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة 44 من عمر شوط المباراة الأول.
يُذكر أن المباراة شهدت هدفين للعين تم إلغاؤهما بقرار حكم المباراة كما شهدت أيضًا حالة طرد لمدافع النصر "لابورت" في الدقيقة 90+4.
وأضاع قائد النصر "كريستيانو رونالدو" فرصة التعديل لفريقه في نهاية الشوط الثاني.
ويُذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستُقام الاثنين المقبل الموافق 11 من مارس الجاري، في العاصمة الرياض.