لاعبات أيرلنديات يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات

وقال اتحاد كرة السلة الأيرلندي، إنه يدعم تماماً قرار لاعباته، الذي جاء كنتيجة مباشرة للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها الطاقم الفني ولاعبات المنتخب الإسرائيلي، بما في ذلك، ما اعتبرها "الاتهامات التحريضية وغير الدقيقة تماماً بمعاداة السامية، والتي نُشرت على قنوات الاتحاد الإسرائيلي الرسمية".