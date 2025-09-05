الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي روجر فيرنانديز لاعب سبورتينج براجا

ويُعد فيرنانديز (19 عامًا) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية، حيث خاض 92 مباراة مع براجا، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، إضافة إلى قدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما يعزز قيمته الفنية داخل المستطيل الأخضر.