الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي روجر فيرنانديز لاعب سبورتينج براجا

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، تعاقدها مع لاعب الوسط البرتغالي روجر فيرنانديز، قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو للاعب، مرفقًا بتعليق: "البرتغالي روجر فيرنانديز في كتيبة النمور".
وبحسب تقارير إعلامية برتغالية، فقد بلغت قيمة الصفقة نحو 35 مليون يورو، منها 33 مليونًا كمبلغ ثابت، ومليونا يورو كمتغيرات.
وشارك فيرنانديز مع فريقه براجا في الموسم الجاري بالدوري البرتغالي 2025–2026 في 4 مباريات، سجل خلالها هدف التعادل أمام ريو آفي في لقاء انتهى 2–2، كما صنع الهدف الافتتاحي أمام أفيركا في الجولة الثانية.
ويُعد فيرنانديز (19 عامًا) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية، حيث خاض 92 مباراة مع براجا، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، إضافة إلى قدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما يعزز قيمته الفنية داخل المستطيل الأخضر.