تقارير.. "الهلال" يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي "مانشستر سيتي" لضم "كانسيلو"

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تطورات جديدة في مفاوضات الهلال، بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "ريكورد" في تقرير لها صباح اليوم؛ فإن النادي الإنجليزي لديه بالفعل اتفاق مع الهلال لبيع عقد كانسيلو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكانت الصحيفة قد ذكرت بالأمس، أن اللاعب الذي عاد إلى الفريق الإنجليزي بعد فترة إعارة مع برشلونة؛ لا يمانع في الانتقال لنادي الهلال هذا الصيف.
ووفق تقرير الصحيفة البرتغالية؛ فإن من الممكن أن ينضم المدافع البرتغالي الدولي إلى النادي السعودي؛ حيث سيتولى تدريبه مواطنه خورخي خيسوس.
وأكدت أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر لا يريد تواجد المدافع البرتغالي؛ لذا تفاوضوا مع النادي السعودي على صفقة جواو مقابل 35 مليون يورو.
كما ذكر الصحفي "بن جاكوبس" أن الهلال يعمل على التوقيع مع جواو كانسيلو، والمحادثات لا تزال جارية على عقد لمدة ثلاث سنوات.
ويمتد عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2027.
ويستهدف الهلال -بطلب من المدرب خيسوس- التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي هذا الصيف، بعد اقتراب رحيل سعود عبدالحميد إلى صفوف روما الإيطالي.