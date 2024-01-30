"مانشيني": أعتذر عن خروجي المبكر بركلات الترجيح.. توقعت أن المباراة انتهت

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن مغادرة مانشيني قبل تنفيذ الركلة الأخيرة أمر غير مقبول نهائيًّا، وقال: لا نقبل تصرفه، لكن المدرب اجتمع مع اللاعبين وشكرهم على الأداء المشرف، واوساهم؛ لأن اللاعبين متأثرون بهذه الهزيمة. وكعمل فني، لدينا رضا تام.
وفي التفاصيل، قال المسحل في تصريح إلى قناة ssc: سوف نجتمع مع المدرب، ونعرف ما الذي حصل. ويحق له توضيح وجهة نظره، وسنرى بعدها الإجراء المناسب.
وعن قرار إقالة المدرب أوضح المسحل: هذا الكلام من السابق لأوانه، ولدينا رضا تام عن العمل الفني للمدرب، لكن سنبحث التصرفات، ونُقيّمها.. ولا نريد الاستعجال في أي شيء، ولكن كمجلس إدارة راضون عن أداء المدرب والجهاز الفني. واليوم وقفنا ندًّا أمام منتخب كوريا الجنوبية، وتصنيفه في العشرينات في "الفيفا"، وخسرنا بضربات الترجيح. ولكل حادث حديث.
من جانبه، قدَّم مانشيني، مدرب منتخبنا الوطني، اعتذاره عن خروجه المبكر من الملعب أثناء ركلات الترجيح، وقال: "توقعت أن المباراة انتهت".