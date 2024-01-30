"مانشيني": أعتذر عن خروجي المبكر بركلات الترجيح.. توقعت أن المباراة انتهت

وعن قرار إقالة المدرب أوضح المسحل: هذا الكلام من السابق لأوانه، ولدينا رضا تام عن العمل الفني للمدرب، لكن سنبحث التصرفات، ونُقيّمها.. ولا نريد الاستعجال في أي شيء، ولكن كمجلس إدارة راضون عن أداء المدرب والجهاز الفني. واليوم وقفنا ندًّا أمام منتخب كوريا الجنوبية، وتصنيفه في العشرينات في "الفيفا"، وخسرنا بضربات الترجيح. ولكل حادث حديث.