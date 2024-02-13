رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر"الشمري": استضافة الأحداث العالمية دلالة على التخطيط والرؤية المستقبلية للسعودية

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أن هاتين البطولتين تم استضافتهما بعد مداولات ومراسلات منذ أكثر من شهرين بين وزارة الرياضة متمثلة في إدارة الفعاليّات والشركة الراعية للبطولة ونجحت المملكة في إسناد التنظيم لها بسبب مكانتها الاستراتيجية الرياضية والدعم غير المحدود لقطاع الرياضة والجهود الكبيرة من قِبل وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يقف بنفسه على سائر الأحداث الرياضية وكذلك المجهود والدور الكبير الذي تقدمه إدارة الفعاليّات بوزارة الرياضة ونجحت سابقًا في العديد من الفعاليّات الرياضية بسبب الطاقات والكوادر الموجودة فيها وتتطلع إلى تقديم عمل مميز.