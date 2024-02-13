رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر"الشمري": استضافة الأحداث العالمية دلالة على التخطيط والرؤية المستقبلية للسعودية

أبدى رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري سعادته باستضافة المملكة جولتين من بطولة العالم للبلياردو وبطولة الماسترز للسنوكر في العام الحالي 2024 بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، وتنظيم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة.
وقال "الشمري" : "إن استضافة المملكة العربية السعودية هذا الحدث الرياضي العالمي له دلالة كبيرة على مكانتها الدولية المرموقة وقدرتها العالية والاحترافية في تنظيم مثل هذه الفعاليّات العالمية بسبب الإمكانات والبنية التحتية مما يدل على التخطيط والرؤية المستقبلية للمملكة".
وعن جوائز البطولة قال "الشمري" : "بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من قِبل قيادة هذا الوطن العظيم وتوجيهات القيادة الرياضية نلاحظ كرياضيين التطور والتميز في العديد من الرياضات وفي مقدمتها رياضة البلياردو والسنوكر، وستشهد هذه الاستضافة وجود أبطال عالميين وستبلغ جوائز جولة بطولة العالم للبلياردو 600,000 دولار يتنافس عليها نخبة لاعبي البلياردو فيما ستكون جوائز بطولة الماسترز للسنوكر مليوني جنيه إسترليني".
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أن هاتين البطولتين تم استضافتهما بعد مداولات ومراسلات منذ أكثر من شهرين بين وزارة الرياضة متمثلة في إدارة الفعاليّات والشركة الراعية للبطولة ونجحت المملكة في إسناد التنظيم لها بسبب مكانتها الاستراتيجية الرياضية والدعم غير المحدود لقطاع الرياضة والجهود الكبيرة من قِبل وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يقف بنفسه على سائر الأحداث الرياضية وكذلك المجهود والدور الكبير الذي تقدمه إدارة الفعاليّات بوزارة الرياضة ونجحت سابقًا في العديد من الفعاليّات الرياضية بسبب الطاقات والكوادر الموجودة فيها وتتطلع إلى تقديم عمل مميز.