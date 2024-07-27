مدربو دوري روشن السعودي 2024- 2025.. البرتغاليون الأكثر وجودًا

لم يتوافق اليوناني جورجيس دونيس، مع فريق الوحدة، وفضّل كلاهما إنهاء العلاقة. وفي الوقت الذي اتجه خلاله الوحدة للبديل، أعلن الخليج التعاقد مع المدرب اليوناني في الـ11 من يوليو. وفي اليوم التالي اختار الرياض (صبري لموشي) بديلًا عن أودير هيلمان الذي اختلف مع إدارة الرياض حول أحد بنود تجديد العقد؛ وفقًا لبيان النادي الصادر في يونيو. أما المدرب هيلمان فسنراه في الموسم الجديد يقود الدفة الفنية لفريق الرائد.