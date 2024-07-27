مدربو دوري روشن السعودي 2024- 2025.. البرتغاليون الأكثر وجودًا

تعاقدت أندية دوري روشن السعودي 2024- 2025، مع 11 مدربًا، لقيادة فرقهم فنيًّا؛ فيما أبقت 7 أندية على مدربيها من الموسم الماضي. وسيشهد انطلاق الموسم الجديد حضورًا طاغيًا للمدربين من قارة أوروبا في 16 ناديًا، بينهم الفرنسي من أصول تونسية صبري لموشي، مدرب الرياض. وإلى جانب الأوروبيين، مدربان من أمريكا الجنوبية، سيقودان القطبين البارزين من مدينة بريدة (الرائد والتعاون)، هما البرازيلي أودير هيلمان، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
خلال الـ24 ساعة الأولى من صافرة الحكم شكري الحنفوش، في نهاية مباراة الهلال والوحدة الأخيرة للفريقين في نسخة الدوري، الموسم الماضي، أعلنت إدارة الهلال القرار المنتظر من الجماهير والمرتقب إعلاميًّا؛ "جدد الهلال عقد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس يوم الثلاثاء الـ28 من مايو".
وفي اليوم التالي، حصلت عملية معاكسة، حين أعلن التعاون أول حالة لإلغاء عقد المدربين، منهيًا ارتباطه بالمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، ليتيح أمامه بعد نجاحه في قيادة "الذئاب" لمشاركة آسيوية جديدة؛ فرصة الانتقال إلى فريق نيوم المنافس في دوري الدرجة الأولى. ولاحقًا، في السادس من يوليو، استعاض التعاون بالمدرب الأرجنتيني أروابارينا لإتمام مسيرة الفريق في الموسم الجديد.
وفي موازاة ذلك، اكتمل عقد مدربي دوري روشن السعودي، بعد إعلان الوحدة في الـ24 من يوليو، تعاقدهم مع الألماني جوزيف زينباور. وقبل ذلك بيومين أعلن ناديا العروبة والأخدود -في اليوم نفسه- التعاقد مع المدربيْن: البرتغالي ألفارو باتشيكو، والكرواتي ستيبان توماس، تواليًا.
العروبة آخر الفِرَق التي اتجهت للمدرسة التدريبية البرتغالية، وسبقهم إلى المدرب البرتغالي، رفيق دربهم في رحلة الصعود إلى الدوري، فريق الخلود الذي أعلن تعاقده مع باولو دوراتي مطلع يوليو. وإلى جانبهما يعمل 3 مدربين برتغاليين من الموسم الماضي؛ وهم مدربو ثلاثي العاصمة الرياض: جيسوس مدرب الهلال، ولويس كاسترو مدرب النصر، إضافة إلى فيتور بيريرا مدرب الشباب.
وفي المجمل، يحظى المدرب البرتغالي بالوجود الأعلى في الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويليهم المدربون من كرواتيا وألمانيا واليونان وفرنسا (مدربان من كل بلد)، ثم مدرب واحد من إنجلترا وإسبانيا ورومانيا والبرازيل والأرجنتين.
بالإضافة إلى استمرار الثلاثي البرتغالي في أندية الهلال والنصر والشباب، حافظ الأهلي على مدربه الألماني ماتياس يايسله. وكان ذلك حال الاتفاق مع مدربه ستيفن جيرارد. وحال فريقيْ الفتح وضمك أيضًا مع مدربيهما، الكرواتي سلافن بيليتش والروماني كوزمين كونترا، على التوالي. وفضّل فريق القادسية الاستقرار الفني مع مدربه الإسباني ميشيل غونزاليس، الذي أعادهم إلى الدوري بعد غياب 3 مواسم في دوري الدرجة الأولى.
لم يتوافق اليوناني جورجيس دونيس، مع فريق الوحدة، وفضّل كلاهما إنهاء العلاقة. وفي الوقت الذي اتجه خلاله الوحدة للبديل، أعلن الخليج التعاقد مع المدرب اليوناني في الـ11 من يوليو. وفي اليوم التالي اختار الرياض (صبري لموشي) بديلًا عن أودير هيلمان الذي اختلف مع إدارة الرياض حول أحد بنود تجديد العقد؛ وفقًا لبيان النادي الصادر في يونيو. أما المدرب هيلمان فسنراه في الموسم الجديد يقود الدفة الفنية لفريق الرائد.