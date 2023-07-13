تعرف على قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

أقيمت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهّلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، اليوم الخميس، في أبيدجان، وحدّدت المجموعات التسع الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.