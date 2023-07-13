تعرف على قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026
أقيمت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهّلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، اليوم الخميس، في أبيدجان، وحدّدت المجموعات التسع الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
نتائج القرعة
المجموعة الأولى: مصر – بوركينا فاسو – غينيا بيساو – سيراليون – إثيوبيا – جيبوتي
المجموعة الثانية: السنغال – كونغو الديمقراطية – موريتانيا – توغو – السودان – جنوب السودان
المجموعة الثالثة: نيجيريا – جنوب أفريقيا – بنين – زمبابوي – رواندا – ليسوتو
المجموعة الرابعة: الكاميرون – كيب فيردي – أنغولا – ليبيا – سوازيلاند – موريشيوس
المجموعة الخامسة: المغرب – زامبيا – الكونغو – تنزانيا – النيجر – إريتريا
المجموعة السادسة: كوت ديفوار – غابون – كينيا – غامبيا – بوروندي – سيشيل
المجموعة السابعة: الجزائر – غينيا – أوغندا – موزمبيق – بوتسوانا – الصومال
المجموعة الثامنة: تونس – غينيا الاستوائية – ناميبيا – مالاوي – ليبيريا – ساو تومي وبرينسيبيه
المجموعة التاسعة: مالي – غانا – مدغشقر – أفريقيا الوسطى – جزر القمر – تشاد