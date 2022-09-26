لاعب "النصر" الأعلى قيمة سوقية للاعبي المنتخب "السعودي"

احتل اللاعب سلطان الغنام لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي المركز الأول، كأكثر لاعبي المنتخب قيمة سوقية حيث بلغت قيمته السوقية 3.5 مليون يورو.
وجاء في المركز الثاني سالم الدوسري لاعب الهلال حيث بلغت قيمته السوقية نحو 2.80 مليون يورو ، يليه ياسر الشهراني لاعب الهلال صاحب المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 2 مليون يورو.
واحتل محمد كنو لاعب الهلال المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 1.80 مليون يورو ليتصدر بذلك لاعبو نادي الهلال قائمة الأعلى قيمة سوقية للمنتخب السعودي.
ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية القادمة ضد الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء، على ملعب "نويفا كوندومينا" بمدينة مورسيا بإسبانيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.