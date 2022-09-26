لاعب "النصر" الأعلى قيمة سوقية للاعبي المنتخب "السعودي"

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية القادمة ضد الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء، على ملعب "نويفا كوندومينا" بمدينة مورسيا بإسبانيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.