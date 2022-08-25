4 مباريات في انطلاقة ثاني جولات دور المجموعات

في المجموعة الثانية، يلتقي منتخبا ليبيا وعمان على ملعب السيق في ولاية معسكر، بينما يحتضن ملعب مستغانم في ولاية مستغانم مباراة منتخبي اليمن وتونس، وذلك في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.