هدف لاعب النصر "أيمن يحيى" الأجمل في الجولة السادسة من دوري روشن

حصل هدف نجم النصر أيمن يحيى بمرمى أبها، على جائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفاز هدف أيمن يحيى بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير؛ وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد.
وسجل يحيى هدف فريقه الثالث في المباراة، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.
وحصل هدف نجم النصر على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم "103٬643" صوتًا، بنسبة وصلت إلى 68،2% من الأصوات، متقدمًا على هدف نجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بمرمى الفتح، الذي حلّ بالمرتبة الثانية بـ26،2% من الأصوات، فيما جاء هدف لاعب الطائي موسونا بمرمى الخليج في المرتبة الثالثة بـ5،6% من الأصوات.