هدف لاعب النصر "أيمن يحيى" الأجمل في الجولة السادسة من دوري روشن

وحصل هدف نجم النصر على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم "103٬643" صوتًا، بنسبة وصلت إلى 68،2% من الأصوات، متقدمًا على هدف نجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بمرمى الفتح، الذي حلّ بالمرتبة الثانية بـ26،2% من الأصوات، فيما جاء هدف لاعب الطائي موسونا بمرمى الخليج في المرتبة الثالثة بـ5،6% من الأصوات.