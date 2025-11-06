وسط نجومية "الجوير" وبرباعية.. القادسية يعبر الخلود ويقفز لمربع الكبار

عاد فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات من جديد، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الخلود بنتيجة 4 – 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الخميس) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الهولندي سردار غوزو.