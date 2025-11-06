وسط نجومية "الجوير" وبرباعية.. القادسية يعبر الخلود ويقفز لمربع الكبار

عاد فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات من جديد، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الخلود بنتيجة 4 – 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الخميس) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الهولندي سردار غوزو.
انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب ريتيغي عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء. وبعدها بدقيقة أحرز الخلود هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني واصل القادسية تألقه، حيث سجل مصعب الجوير الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 60، وأضاف زميله نانديز الهدف الثالث في الدقيقة 65. ثم توّج ريتيغي تألقه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 76، إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة ليتقدّم إلى المركز الرابع في سلم الترتيب، فيما تجمّد رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز العاشر.